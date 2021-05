Todas las entrevistas se realizaron en inglés. Las traducciones pueden ser diferentes para mayor claridad. To read this story in English, click here.

Un domingo por la mañana de marzo, Veronica Moore fue al mercado de Ahart, para preparar el desayuno para su familia.

Ese día, sin embargo, Moore vio un letrero que decía, “25% de descuento, todo debe irse.” Moore había estado comprando en Ahart’s durante 14 años y pensó que el mercado estaba teniendo una oferta con descuento.

Pronto se enteró de que la tienda estaba cerrando de forma permanente.

“Mi corazón cayó,” dijo Moore.

Moore comenzó a comprar en Ahart’s cuando se mudó por primera vez a Bethlehem en 2007. En ese momento, ella no tenía un coche y tuvimos que caminar a Ahart a conseguir comestibles con descuento.

“Hubo momentos en los que solo tenía como $25 a mi nombre y Ahart’s tuvo que apoyarme a mí y a mi familia,” dijo Moore. “Nosotras hemos experimentado cierto éxito y Ahart’s ya no es nuestra única opción. Pero, hay familias que no tienen otras opciones.”

Como miembro activo de la comunidad, Moore usó Facebook para comenzar, lo que ella llama, un “historia de éxito de base.”

Moore publicó una actualización de estado preguntando si la gente había oído hablar del próximo cierre del mercado.

A través de conversaciones en Facebook, Moore se conectó con Anna Smith, una residente de Bethlehem que anteriormente se desempeñó como directora del Community Action Development Corporation de Bethlehem, una organización sin fines de lucro que busca mejorar la calidad de vida de todos los miembros de la comunidad de Bethlehem.

Smith nació y se crió en South Bethlehem y tomó la decisión de regresar en 2015. Smith dijo que su trabajo con el CADCB tenía una “misión explícita contra la pobreza” que se manifiesta en su deseo de abordar los problemas presentados por la pérdida de Ahart.

“Al crecer, viví a unas cuatro cuadras de Ahart’s y mis padres todavía viven allí”, dijo Smith. “Sabía la importancia de Ahart’s para el vecindario circundante como la principal fuente de comestibles y no solo productos básicos, sino también artículos para el hogar, comida para mascotas, cosas así para muchas personas que no tienen un automóvil en el vecindario circundante.”

Sin Ahart’s Market, C Town Supermarket es la única tienda de abarrotes de servicio completo que queda en el South Side.

Además de los residentes de South Bethlehem, Smith dijo que muchos residentes de Fountain Hill necesitaban Ahart’s por su proximidad a una estación de autobuses y porque Fountain Hill no tiene una tienda de comestibles propia.

Al igual que Moore, la reacción inicial de Smith fue dirigirse a los miembros de la comunidad y escuchar sus preocupaciones. Ella dijo que muchos residentes estaban comentando la publicación inicial de Moore en Facebook, así como artículos de noticias que informaban sobre el cierre del mercado.

“Y había mucho miedo allí”, dijo Smith. “La gente automáticamente asumió que se convertiría en apartamentos de lujo. Dentro de esos comentarios, para mí, habló de un miedo más profundo de los residentes de nuestro vecindario que sienten que el South Side está cambiando de muchas maneras y que la forma en que está cambiando no los incluye necesariamente en su visión para el futuro.”

Smith, Moore y otros residentes preocupados decidieron crear una petición. Smith dijo que el objetivo final de la petición era incitar al alcalde Robert Donchez y a otros funcionarios electos locales y miembros del consejo a presionar a los propietarios de Ahart para garantizar que otra tienda de comestibles reemplazará al mercado.

Smith dijo que la petición fue publicada un domingo por la tarde y que el domingo por la noche había tenido noticias de la oficina del alcalde.

“Nosotros, como comunidad, no tenemos mucho poder sobre lo que los desarrolladores hacen con sus propiedades, pero si pudiéramos hacer todo el ruido posible, tal vez tuviéramos la oportunidad de influir en lo que sucedió con ese sitio,” dijo Smith.

El martes siguiente, el Ayuntamiento de Bethlehem aprobó una resolución unánime pidiendo al alcalde que asegure otra tienda de comestibles para el sitio.

Según The Morning Call, el 30 de abril, Donchez confirmó que la propiedad de Ahart se vendió a un desarrollador con la intención de construir una tienda de abarrotes de servicio completo. El nombre del comprador aún no se ha publicado.

La propiedad, que se compró por última vez en 2001 por $950,000, se vendió oficialmente el jueves 30 de abril por $2,3 millones.

El edificio actual se renovará por completo y se espera que se abra un nuevo mercado en seis meses.

Smith, Moore y un grupo de residentes, representantes de la ciudad y líderes de organizaciones locales formularon un comité abierto que se reúne cada dos semanas para abordar activamente los problemas presentados por el cierre de Ahart y comunicar las necesidades de los residentes al liderazgo de la ciudad.

En el comité está Kelly Allen, presidenta de la junta de Bethlehem Food Co-Op. Allen señaló la necesidad de comunicarse con la comunidad local para satisfacer las necesidades que Ahart no hizo.

“Ahart’s no tenía en mente a los miembros de la comunidad de ingresos bajos a moderados. No era realmente una tienda de comestibles apoyada por la comunidad,” el dijo.

Allen dijo que la Co-Op firmó un contrato de arrendamiento en 250 East Broad Street con la esperanza de servir tanto en el lado norte como en el sur y participar de manera proactiva con los residentes de ingresos moderados a bajos.

“Estamos posicionados para servir a esa comunidad y obviamente vamos a servir a todos los residentes de Belén, pero lo que haremos a medida que avancemos es dedicar una cantidad significativa de tiempo y recursos a comunicarnos con nuestros vecinos para asegurarnos de que la tienda refleja sus deseos de una tienda de comestibles local,” dijo Allen. “No queremos simplemente entrar y declarar las necesidades alimentarias de esta comunidad. Va a haber mucha comunicación.”

En un esfuerzo por satisfacer mejor las necesidades de la comunidad de South Bethlehem, el comité publicó una encuesta pública preguntando a los residentes qué atributos buscaban en un nuevo mercado.

¿Qué esperan ver los residentes?

Smith dijo que las respuestas pidieron abrumadoramente una tienda de abarrotes de servicio completo que incluye una panadería, delicatessen y abundantes artículos para el hogar.

Según los resultados de la encuesta, 280 de 308 encuestados mencionaron el acceso a frutas y verduras frescas como su mayor prioridad en el próximo mercado. Los encuestados también mencionaron el acceso a carnes frescas y productos de panadería como prioridades.

“La pérdida de Ahart’s está creando un vacío en esa área con respecto a su acceso a ingredientes frescos,” dijo Allen. “Con respecto a su acceso a ingredientes frescos, ingredientes saludables, ciertamente ha habido un impacto severo.”

En cuanto al acceso, el precio también es un determinante significativo del tipo de mercado que buscan los residentes. Después de un deseo del 66 por ciento de las tiendas de abarrotes de servicio completo, el segundo tipo de tienda más solicitada fue un mercado de bajo costo y acceso limitado, con el 22 por ciento de los encuestados indicando el precio como su principal preocupación.

El cincuenta y ocho por ciento de los encuestados confía en los beneficios de SNAP y usa tarjetas EBT para comprar alimentos. Antes del inicio de COVID-19, el 13 por ciento de los residentes de Lehigh Valley eran elegibles para SNAP, sin embargo, se espera que ese número haya aumentado significativamente debido a las dificultades financieras planteadas por la pandemia.

Smith se apresuró a decir sobre su participación, aprendió de los miembros de la comunidad que no solo estaban preocupados por reemplazar Ahart’s con otro tendero, sino que también estaban formulando un plan sobre qué hacer mientras tanto.

Debido a que más del 40 por ciento de los encuestados no tiene automóvil, muchos mencionaron el período de tiempo hasta que se abre una nueva tienda como una preocupación urgente.

Smith dijo que un componente clave del éxito del comité ha sido su asociación con la Fundación Kellyn, una organización local que se esfuerza por hacer de la vida saludable una norma social.

El grupo organizó una asociación con el mercado móvil “Eat Real Food” de la Fundación Kellyn que viaja por toda la región trayendo productos y granos integrales a áreas que carecen de una fuente constante de abundantes alimentos frescos.

Además de su horario preexistente, Mobile Market estará disponible en el estacionamiento de Ahart todos los sábados de 10 a.m. a 1 p.m., hasta que se abra el nuevo mercado. El mercado móvil acepta SNAP y, además, ofrece beneficios dobles de SNAP en algunos productos.

La pérdida de Ahart también presenta un desafío temporal para los estudiantes y el personal de la Universidad de Lehigh, específicamente para aquellos sin automóviles.

Carolina Hernández, vicedecana y directora de la Oficina de Servicio Comunitario de Lehigh y residente de South Bethlehem, ocupa una posición única como miembro de las comunidades locales y de Lehigh.

“Esa tienda brinda un acceso importante, no solo para los residentes de South Bethlehem que están aquí todo el año, sino también para los estudiantes de Lehigh y algunos miembros del personal y la facultad que viven aquí en el South Side,” dijo Hernández.

Hernández dijo que estaba agradecida de que la ciudad de Bethlehem estuviera dispuesta a escuchar las preocupaciones expresadas por la comunidad y actuar en consecuencia, y tiene la esperanza de que el nuevo mercado sirva mejor al South Side.

“Me encanta que la comunidad se movilizó de inmediato para decir ‘Oye, esto es algo importante para nosotros,’” dijo Hernández. “Tanto los estudiantes, el profesorado, el personal y los miembros de la comunidad de Lehigh estaban de acuerdo en que, en el extremo oeste del South Side, debemos asegurarnos de que haya acceso a los alimentos. Todo el mundo estaba de acuerdo con eso y fue realmente poderoso escuchar eso.”

El anuncio del 1 de mayo de un nuevo tendero es una victoria para Smith, Moore y la comunidad de Bethlehem en general. Los seis meses previstos hasta la apertura del nuevo mercado continuarán presentando obstáculos para quienes dependen de Ahart, pero los esfuerzos constantes presentados por la comunidad indican un futuro más brillante para el acceso a los alimentos en el lado sur.